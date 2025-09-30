POL-ESW: Pressebericht 30.09.2025 -2-
Eschwege (ots)
Polizei Sontra
Brand von Holzschuppen
Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Dienstagmorgen in der Straße "Zehnäcker" in Röhrda. Gegen 09.32 Uhr wurde hier der Brand eines Holzschuppens gemeldet, der durch die verständigte Feuerwehr recht schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im 4-stelligen bis niedrigen 5-stelligen Bereich. Als mögliche Ursache kommt hier in einer Abfalltonne entsorgte heiße Asche in Betracht. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat dementsprechend weitere Ermittlungen aufgenommen.
Polizei Witzenhausen
Linienbus kollidiert mit Geländer; Schaden 600 Euro
Heute Morgen befuhr ein 27-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf gegen 07.45 Uhr mit einem Linienbus in Neuseesen die Hansteinstraße in Richtung Ortsmitte. Bei einem Wendevorgang in Höhe der Bushaltestelle touchierte der Bus mit dem Heck ein Geländer, wodurch 300 Euro Schaden an dem Bus entstand. Der Schaden an dem Geländer wird auf die gleiche Summe beziffert.
Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först
