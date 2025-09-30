Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.09.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Brand von Holzschuppen

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Dienstagmorgen in der Straße "Zehnäcker" in Röhrda. Gegen 09.32 Uhr wurde hier der Brand eines Holzschuppens gemeldet, der durch die verständigte Feuerwehr recht schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im 4-stelligen bis niedrigen 5-stelligen Bereich. Als mögliche Ursache kommt hier in einer Abfalltonne entsorgte heiße Asche in Betracht. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat dementsprechend weitere Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Witzenhausen

Linienbus kollidiert mit Geländer; Schaden 600 Euro

Heute Morgen befuhr ein 27-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf gegen 07.45 Uhr mit einem Linienbus in Neuseesen die Hansteinstraße in Richtung Ortsmitte. Bei einem Wendevorgang in Höhe der Bushaltestelle touchierte der Bus mit dem Heck ein Geländer, wodurch 300 Euro Schaden an dem Bus entstand. Der Schaden an dem Geländer wird auf die gleiche Summe beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell