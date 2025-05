Generalzolldirektion

GZD: Dr. Jörg Ochs als neuer Direktionspräsident der Generalzolldirektion und Chief Digital Customs Officer eingeführt

Bonn/ Nürnberg

Frau Marianne Kothé, Abteilungsleiterin III im Bundesministerium der Finanzen, führte stellvertretend für Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger, am 20. Mai 2025 in Bonn Dr. Jörg Ochs in das Amt des Direktionspräsidenten der Direktion VI - Digitales der Generalzolldirektion ein. Dr. Ochs hat damit auch die Funktion als Chief Digital Customs Officer (CDCO) bei der Generalzolldirektion inne.

An der Veranstaltung mit zahlreichen Gästen nahmen neben dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, auch Gäste des Bundesministeriums der Finanzen, anderer Behörden und Verwaltungsangehörige teil.

Der Festakt wurde durch die Zollkapelle Aachen musikalisch untermalt. Die durch Dr. Ochs getätigte Liedauswahl spiegelten sowohl die Beständigkeit als auch den Wandel innerhalb des Zolls wider. Ein Grußwort sprach unter anderem der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Generalzolldirektion.

Dr. Jörg Ochs schloss an der Universität der Bundeswehr in München die Studiengänge Elektro-(FH) bzw. Nachrichtentechnik (Univ.) ab und promovierte in Informationstechnik. Der gebürtige Bayer arbeitete nach seinem Abschluss als Dr.-Ing. unter anderem als Leiter der IT-Security und Telekommunikation sowie als Geschäftsführer. Zuletzt leitete Dr. Jörg Ochs die Konzern-IT der Stadtwerke München GmbH.

Frau Kothé betonte in Ihrer Ansprache:

"Wir wollen nicht nur den Herausforderungen der Gegenwart gerecht werden, sondern auch die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Eine Schlüsselrolle in diesem Vorhaben spielt die IT. Das Ziel ist ein vollständig digitalisierter und vernetzter Zoll. Mit IT-Projekten unter anderem im Bereich der Künstlichen Intelligenz und einem Aktionsplan zur Digitalisierung treiben wir dies weiter voran. Mit der Ernennung von Herrn Dr. Ochs als Leiter der Direktion Digitales und Chief Digital Customs Officer (CDCO) bei der Generalzolldirektion haben wir nun einen hervorragenden Strategen gewonnen, um die Digitalisierungsziele im Zoll zu erreichen und Deutschland auf dem Weg zu einem digital souveränen Staat weiter voranzubringen."

Herr Dr. Ochs bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche der geladenen Gäste und stellte fest: "Die Digitalisierung verändert die Verwaltung tiefgreifend - Prozesse werden automatisiert und Daten intelligent genutzt. Durch den Effizienzgewinn entstehen Spielräume für neue Aufgaben. Doch all diese Chancen lassen sich nur dann erfolgreich realisieren, wenn Fachdirektionen und die Direktion Digitales eng zusammenarbeiten. Nur im Schulterschluss beider Seiten kann die digitale Transformation gelingen."

Die seit dem 15. Januar 2024 bestehende Direktion Digitales ist verantwortlich für die stetige Anpassung der Fach- und unterstützenden Prozesse und soll die Digitalisierung in der Zollverwaltung weiter vorantreiben. So betreibt der Zoll ein aktives Innovationsmanagement, arbeitet an einer KI-Strategie und dem Ausbau digitaler Technologien. Insgesamt arbeiten bundesweit ca. 700 Beschäftigte für die Direktion Digitales. Ihren Hauptsitz hat sie dabei am Nürnberger Standort der Generalzolldirektion.

Dr. Ochs wird die digitale Transformation des Zolls gesamtstrategisch steuern, Prozesse beschleunigt umsetzen und überwachen.

An die Amtseinführung schloss sich unmittelbar ein Führungstreffen aller Leitungen der Zollbehörden am Sitz der Generalzolldirektion in Bonn an.

