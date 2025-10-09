Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportlerheim Ziel von Einbrechern

Woffleben (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 1. Oktober gegen 21.30 Uhr, und Mittwoch, dem 8. Oktober gegen 19 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz eingebrochen. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt, indem ein Loch in die Wand geschlagen wurde. Im Inneren entwendeten der oder die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und konnten sich mitsamt ihrer Beute vom Tatort entfernen. Der oder die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262512

