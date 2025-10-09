PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportlerheim Ziel von Einbrechern

Woffleben (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 1. Oktober gegen 21.30 Uhr, und Mittwoch, dem 8. Oktober gegen 19 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz eingebrochen. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt, indem ein Loch in die Wand geschlagen wurde. Im Inneren entwendeten der oder die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und konnten sich mitsamt ihrer Beute vom Tatort entfernen. Der oder die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262512

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:59

    LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Bleicherode (ots) - Am Mittwochabend wurde gegen 22.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße der Briefkasten an einem Wohnhaus beschädigt. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte anschließend den Schaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter den Briefkasten. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:34

    LPI-NDH: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden zwei Aufkleber an der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße aufgebracht. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9.10 Uhr und 23.45 Uhr. Die Polizei leitete in Ermittlungsverfahren ein und bittet unter der Tel. 0361/574367100 mögliche Zeugen um Hinweise. ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:33

    LPI-NDH: Hund läuft auf Bundesstraße - zwei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

    Neuheide (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen in Fahrtrichtung Sondershausen, als kurz vor Neuheide plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer bremste ab, ein von hinten herannahender Fahrzeugführer weicht aus und verhindert einen Zusammenstoß. Dies gelang einem wiederum dahinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren