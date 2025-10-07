Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung im Festzelt: Mehrere Sicherheitsmitarbeiter und Polizeibeamte verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (06.10.2025) in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen insgesamt elf Personen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, sich an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt und Polizeibeamte und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten Angehörige von Schaustellerbetrieben gegen 23.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einen Streit. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eingriffen und Hausverbote aussprachen, richteten sich die Gewalttaten gegen diese, weshalb Einsatzkräfte der Polizei hinzukamen. Offenbar sollen sich die beteiligten Personen zunehmend gegen die Polizisten und Sicherheitsmitarbeiter solidarisiert und diese angegriffen haben, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Insgesamt acht Polizeibeamte und vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten leichte Verletzungen. Die elf vorläufig Festgenommenen setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeteiligungen, zum Tathergang und zu den Hintergründen dauern an.

