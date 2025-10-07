PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung im Festzelt: Mehrere Sicherheitsmitarbeiter und Polizeibeamte verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (06.10.2025) in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen insgesamt elf Personen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, sich an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt und Polizeibeamte und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten Angehörige von Schaustellerbetrieben gegen 23.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einen Streit. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eingriffen und Hausverbote aussprachen, richteten sich die Gewalttaten gegen diese, weshalb Einsatzkräfte der Polizei hinzukamen. Offenbar sollen sich die beteiligten Personen zunehmend gegen die Polizisten und Sicherheitsmitarbeiter solidarisiert und diese angegriffen haben, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Insgesamt acht Polizeibeamte und vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten leichte Verletzungen. Die elf vorläufig Festgenommenen setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeteiligungen, zum Tathergang und zu den Hintergründen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:50

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Untertürkheim/ -Nord (ots) - Unbekannte sind am Montag (06.10.2025) in Wohnungen am Albrecht-Dürer-Weg und an der Beutelsbacher Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise in das Wohngebäude an der Beutelsbacher Straße und hebelten anschließend mittels eines unbekannten Werkzeugs die Tür des Zimmers auf. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:41

    POL-S: Nach Zusammenstoß mit E-Scooterfahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (02.10.2025) im Mittleren Schlossgarten hat sich ein 25 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer war gegen 11.40 Uhr auf der Hauptradroute vom unteren Schlossgarten kommend unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnstation Neckartor überholte er den 25-jährigen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:15

    POL-S: Unbekannter schlägt zwei Kinder - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls vom Donnerstagabend (02.10.2025) im Bereich des Europaplatzes. Zwei 9-jährige Kinder spielten gegen 19.30 Uhr mit ihrem Cityroller und Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Stadtbahnstation Europaplatz und der Hausnummer 30, als ein Mann aus einem Mehrfamilienhaus auf sie zu rannte. Die beiden Jungen flüchteten in Richtung Europaplatz. Währenddessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren