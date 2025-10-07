PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim/ -Nord (ots)

Unbekannte sind am Montag (06.10.2025) in Wohnungen am Albrecht-Dürer-Weg und an der Beutelsbacher Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise in das Wohngebäude an der Beutelsbacher Straße und hebelten anschließend mittels eines unbekannten Werkzeugs die Tür des Zimmers auf. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Albrecht-Dürer-Weg hebelten die Täter zwischen 17.00 Uhr und 21.50 Uhr ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf zirka 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

