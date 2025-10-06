PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter schlägt zwei Kinder - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls vom Donnerstagabend (02.10.2025) im Bereich des Europaplatzes. Zwei 9-jährige Kinder spielten gegen 19.30 Uhr mit ihrem Cityroller und Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Stadtbahnstation Europaplatz und der Hausnummer 30, als ein Mann aus einem Mehrfamilienhaus auf sie zu rannte. Die beiden Jungen flüchteten in Richtung Europaplatz. Währenddessen schlug der unbekannte Mann den beiden mit der Faust auf den Rücken. Da einem der Kinder die Fahrradkette runtergesprungen war, rannte dieses zu Fuß weiter. Der unbekannte Mann nahm daraufhin das Fahrrad an sich. Eine Passantin trat hinzu und entriss dem Unbekannten das Fahrrad und gab es dem Jungen zurück. Die unbekannte Passantin und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 16:14

    POL-S: 16-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (05.10.2025) einen 16-Jährigen in der Mercedesstraße ausgeraubt. Der 16-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einem gleichaltrigen in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt unterwegs, als ihn im Bereich des Willi-Daume-Stegs ein Unbekannter plötzlich ins Gesicht schlug. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels. Der Unbekannte flüchtete ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:45

    POL-S: Tankstelle ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (05.10.2025) eine Tankstelle an der Heilbronner Straße ausgeraubt. Die drei Unbekannten stürmten gegen kurz nach 05.00 Uhr in die Tankstelle und forderten unter dem Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld. Der 22 Jahre alte Angestellte, der gerade dabei war, Getränke einzuräumen, öffnete die Kasse und packte mehrere Hundert Euro Bargeld in eine ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:00

    POL-S: Unfall beim Einparken - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (28.09.2025) in der Thomastraße hat ein 87 Jahre alter Renault-Fahrer ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der 87-Jährige parkte gegen 16.00 Uhr in der Thomastraße auf Höhe Hausnummer 65 am Straßenrand ein und stieß hierbei linksseitig gegen das Heck eines dort geparkten Fahrzeugs. Da er den Zusammenstoß zunächst nicht bemerkte, fuhr er davon, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren