Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter schlägt zwei Kinder - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls vom Donnerstagabend (02.10.2025) im Bereich des Europaplatzes. Zwei 9-jährige Kinder spielten gegen 19.30 Uhr mit ihrem Cityroller und Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Stadtbahnstation Europaplatz und der Hausnummer 30, als ein Mann aus einem Mehrfamilienhaus auf sie zu rannte. Die beiden Jungen flüchteten in Richtung Europaplatz. Währenddessen schlug der unbekannte Mann den beiden mit der Faust auf den Rücken. Da einem der Kinder die Fahrradkette runtergesprungen war, rannte dieses zu Fuß weiter. Der unbekannte Mann nahm daraufhin das Fahrrad an sich. Eine Passantin trat hinzu und entriss dem Unbekannten das Fahrrad und gab es dem Jungen zurück. Die unbekannte Passantin und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell