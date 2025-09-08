PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Auto in Dortmund-Mitte in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0778

Am Donnerstagnachmittag, 4. September 2025, kam es in Dortmund zu einer Brandstiftung an einem Auto. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei zu einem brennenden VW Touran in der Westhoffstraße gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der weiße Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt.

Da die Tat mitten am Tag geschah, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Westhoffstraße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

