Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall in Lünen: Pkw prallt gegen Laterne und Baum

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0776

Am Sonntagmorgen (7. September) kam es in Lünen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 1:22 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in der Moltkestraße gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 25-jährige Frau aus Lünen mit ihrem Fahrzeug auf der Moltkestraße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Infolgedessen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß zunächst frontal gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls knickte die Laterne vollständig um. Unmittelbar danach kollidierte das Auto mit einem dahinterstehenden Baum.

Durch die heftige Kollision wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt, und die Airbags lösten aus. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Stadtwerke Lünen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell