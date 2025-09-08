PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Mann beraubt Kinder unter Vorhalt eines Messer - Polizisten nehmen einen Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0774

Wie berichtet, kam es Samstagnacht (6. September 2025) zu einem Raubüberfall unter Vorhalt eines Messers auf zwei Kinder.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6112485

Der polizeibekannte Tatverdächtige ist bereits aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Straftaten in Erscheinung getreten.

Das Amtsgericht Dortmund ordnete eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 126a Strafprozessordnung an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

