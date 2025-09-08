Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Mann beraubt Kinder unter Vorhalt eines Messer - Polizisten nehmen einen Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Wie berichtet, kam es Samstagnacht (6. September 2025) zu einem Raubüberfall unter Vorhalt eines Messers auf zwei Kinder.

Der polizeibekannte Tatverdächtige ist bereits aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Straftaten in Erscheinung getreten.

Das Amtsgericht Dortmund ordnete eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 126a Strafprozessordnung an.

