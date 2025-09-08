POL-DO: Motorradfahrer wird bei einem Unfall in Lünen schwer verletzt
Dortmund (ots)
Am Sonntagnachmittag (7. September) kam es zu einem Verkehrsunfall in Lünen, bei dem ein 68-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.
Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Motorradfahrer aus Lünen kurz vor 14 Uhr in den Kreisverkehr Kupferstraße/Bergstraße in Lünen. Eine 49-jährige Lünerin wollte mit ihrem schwarzen Opel aus der Kupferstraße auch in den Kreisverkehr fahren. Im Kreisverkehr stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.
Der 68-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad, eine Harley-Davidson, war nicht mehr fahrbereit.
Während der Unfallaufnahme durch die Polizei war der Kreisverkehr bis ungefähr 15 Uhr gesperrt.
