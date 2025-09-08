PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße: Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0771

Nach einem Verkehrsunfall in Dortmund.-Scharnhorst war die Flughafenstraße am Sonntag (7. September) in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 20:35 fuhr ein 43-jähriger Herner mit einem Mercedes die Flughafenstraße aus Scharnhorst in Richtung der dortigen Unterführung.

In einer nach rechts abknickenden Straßenführung kam er von seinem Fahrstreifen ab und stieß im Gegenverkehr mit dem Auto eines 34-jährigen Dortmunders zusammen.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich drei Personen leicht: der 53-jährige Beifahrer aus Dortmund im Mercedes, der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie dessen 29-jährige Beifahrerin aus Dortmund.

Bei dem 43-Jährigen bestand der Verdacht des Alkoholkonsums. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten die Einsatzkräfte den Herner zu einer Polizeiwache.

Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren