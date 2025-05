Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer im Wiehengebirge bei Kollision schwer verletzt

Minden (ots)

(SN) Bei einer Fahrt über das Wiehengebirge hat sich ein 19-jähriger Mindener auf der bei vielen Motorradfahrern beliebten Straße "Luttern" bei einer Kollision offenbar schwere Verletzungen zugezogen.

Der junge Mann hatte aus Richtung Minden kommend den Erkenntnissen zufolge mit seinem Aprilia-Leichtkraftrad die Straße am Mittwoch gegen 18.30 Uhr befahren, als er in einer langgezogenen Rechtskurve mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes Vito eines Fahrers (55) aus Minden, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung das Wiehengebirge hatte passieren wollen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Minden gebracht. Der Autofahrer blieb körperlich unversehrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell