Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Apelern (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 08.05.2025 ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Apelern.

Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Hauptstraße in Richtung Rodenberg und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Marktplatz" und auf ein dort angrenzendes Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 45-Jährige mit ihrem VW. Es kam zum Zusammenstoß. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer RTW-Besatzung behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher räumte den Konsum von THC und Kokain ein. Zudem hat er keinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell