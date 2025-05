Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Mutmaßliche EC-Kartenbetrügerin von Polizei per Foto gesucht

Kreis Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach einem EC-Kartenmissbrauch bittet die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke bei der Suche nach einer mutmaßlichen EC-Kartenbetrügerin mit Fotos aus einer Überwachungskamera die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Unbekannte wird von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, am Samstag, dem 15. März 2025 in einer Zweigstelle der Volksbank in Bad Oeynhausen vom Konto einer Frau (83) eine vierstellige Geldsumme abgehoben zu haben. Anschließend kam es zur missbräuchlichen Verwendung der EC-Karte in einer Parfümerie im Werre-Park. Zuvor war der Geschädigten am gleichen Tag in einem Discounter an der Werrestraße ihre Geldbörse abhanden gekommen.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses dürfen die entstandenen Fotos nun von der Polizei für eine Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. Die offenbar dunkelhaarige und schlanke Unbekannte dürfte nach Einschätzung der Ermittler etwa 20 bis 30 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß sein. Zur Tatzeit war sie mit einem dunklen Parka, einer dunklen, an den Knien zerrissenen Jeans, dunklen Sportschuhen und dunklem Hut bekleidet. Zudem führte die Frau eine markante Handtasche der Marke Calvin Klein mit sich.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Fotos der bisher unbekannten Frau findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/168308

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell