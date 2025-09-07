PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Mann beraubt Kinder unter Vorhalt eines Messers: Polizisten nehmen einen Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0770

Samstagnacht (6. September) meldete sich ein 11-jähriger Junge nach einem Raubüberfall bei der Polizeiwache Nord. Polizisten nahmen den Mann kurze Zeit später fest.

Erkenntnissen zufolge befand der 11-Jährige gegen 19:50 Uhr zusammen mit seinem gleichaltrigen Cousin auf einem Spielplatz in der Zimmerstraße/Priorstraße.

Plötzlich kam ein Mann mit einem Messer auf die beiden zu. Er griff nach der Umhängetasche des Jungen und durchsuchte sie. Aus der Geldbörse nahm er Geld in unbekannter Höhe.

Als weitere Passanten den Vorfall bemerkten, flüchtete er mit der Beute.

Aufgrund einer guten Personenbeschreibung der Kinder erkannten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung eine verdächtige Person in der Münsterstraße/Mallinckrodtstraße auf den Aufnahmen der dortigen polizeilichen Videoüberwachung.

Hinzugezogene Polizeikräfte sprachen den Mann an. Da er weiterhin bedrohliche Bewegungen in Richtung der Beamten zeigte und bei der Tat ein Messer eingesetzt hatte, forderten ihn die Polizisten unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, sich zu Boden zu begeben. Anschließend legten sie ihm Handfesseln an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen staatenlosen, 47-jährigen polizeibekannten Mann.

Das Messer stellten die Beamten sicher. Es folgt eine Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept der Polizei Dortmund.

Die Ermittlungen und die Prüfung von Haftgründen dauern noch an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

