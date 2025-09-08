Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter durchsucht Auto auf Supermarktparkplatz - Polizei stellt möglichen "Jammer" sicher

Dortmund (ots)

Am Samstagnachmittag (6. September 2025) gegen 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Dortmund ein Auto durchsucht und Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 33-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gegen 20:30 Uhr seinen Mercedes auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Bornstraße ab. Er verschloss das Fahrzeug per Funkfernbedienung und begab sich in das Geschäft. Wenige Minuten später erhielt er eine Nachricht des Fahrzeugsystems auf sein Handy, dass die Türen geöffnet worden seien.

Als er zu seinem Auto zurückkehrte, traf er auf einen unbekannten Mann, der den Wagen bereits durchsuchte und mehrere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro an sich genommen hatte. Es kam zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte flüchtete.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg blieben. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte einen zurückgelassenen Turnbeutel sicher. Darin befand sich ein technisches Gerät ("Jammer"), das mutmaßlich zur Störung oder zum Abfangen des Funksignals beim Verschließen des Fahrzeugs eingesetzt wurde. Die Beamtinnen und Beamten stellten das Gerät sicher.

Der Täter wird als männlich, ca. 40 Jahre alt, 170cm - 175cm groß bei normaler Statur beschrieben, osteuropäischer Phänotyp, Glatze und bekleidet mit einem blauen T-Shirt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

