Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (05.10.2025) einen 16-Jährigen in der Mercedesstraße ausgeraubt. Der 16-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einem gleichaltrigen in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt unterwegs, als ihn im Bereich des Willi-Daume-Stegs ein Unbekannter plötzlich ins Gesicht schlug. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels. Der Unbekannte flüchtete gemeinsam mit drei weiteren Unbekannten in Richtung Bahnhof. Er war zwischen 20 und 25 Jahren alt und trug eine schwarze Bomberjacke und eine dunkle Hose. Er hatte einen Vollbart, schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

