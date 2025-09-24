PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Autos - Unbekannte kratzen "X" in Lack

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Woche wurden in den Straßen Große Venedig und An der Innerste-Au zwei Pkw beschädigt. Die unbekannte Täterschaft kratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand jeweils ein X in den Lack der Fahrzeuge.

In der Straße Große Venedig war ein BMW abgestellt, der zwischen dem 18.09.2025 und dem 20.09.2025 von Unbekannten beschädigt wurde. Das X befand sich auf der Beifahrerseite.

Zwischen dem 19.09.2025, 21:00 Uhr, und dem 20.09.2025, 08:00 Uhr, kratzten der oder die Unbekannten ein X in die Motorhaube eines VW, der in der Straße An der Innerste-Au geparkt war.

Bereits Mitte September (Tatzeitraum: 12.09.2025 bis 15.09.2025) gab es einen ähnlichen Vorfall, der am gestrigen Tag bei der Polizei angezeigt wurde. Der in dem Fall betroffene VW stand in der Lucienvörder Allee und wies ein X in der Motorhaube auf.

Zeugen, die zu den Taten oder der Täterschaft Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

