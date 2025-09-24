PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Himstedt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Söhlde:

In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr, am Montag dem 22.09.25, ist ein roter Opel , welcher am rechten Fahrbahnrand der Dorfstraße in Groß Himstedt in Richtung Ostenteich geparkt gewesen war, von einem bisher unbekannten Kraftfahrzeug , beschädigt worden. An dem Opel ist ein Schaden an der rechten vorderen Front in Höhe von ca. 2000.-EUR entstanden. Das verursachende Fahrzeug hat sich zu dem entstandenen Schaden nicht bekannt und hat sich unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung entfernt. Bei Hinweisen zu dem unfallflüchtigen Kraftfahrzeug melden sie sich bitte unter der Rufnummer 05063-9010 bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

