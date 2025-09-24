PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B 3 mit zwei Verletzten -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 23.09.2025 gegen 19.52 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Brüggen auf der Bundesstraße 3 ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Beteiligte Verletzungen zuzogen. Eine 33-jährige Renault-Fahrerin aus Gronau wollte von der Landesstraße 480 nach links in Richtung Alfeld abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Honda eines vorfahrtberechtigten 60-jährigen Gronauers, der die Bundesstraße 3 in Richtung Elze befuhr, aus Richtung Alfeld kommend. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die beiden Beteiligten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu, so dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

