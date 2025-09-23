Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld. Pferd von Pkw erfasst

Folgeunfall am Stauende, Vollsperrung der B3

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 23.09.2025 gegen 05:10 Uhr kreuzte ein Pferd von einer angrenzenden Koppel die Bundesstraße 3 am Ortsausgang Gerzen in Fahrtrichtung Delligsen. Ein 32-jähriger aus Gronau konnte mit seinem Tesla nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Pferd zusammen. Das Pferd verendete an der Unfallstelle und der Tesla erlitt einen Totalschaden. Die Tierhalterin konnte ermittelt werden und beauftragte ein Unternehmen zur Abholung des Pferdes.

Die Fahrbahn wurde voll gesperrt und der Verkehr staute sich auf der Bundesstraße 3 in beide Fahrtrichtungen. Ein 42-jähriger Delligser befuhr die Bundesstraße 3 aus Delligsen kommend in Fahrrichtung Gerzen, nahm das Stauende nicht rechtszeitig wahr und stieß mit seinem Volvo gegen den verkehrsbedingt haltenden Mazda einer 45-jährigen Einbeckerin. Der Mazda wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschoben. Der Volvo touchierte noch einen Opel eines 36-jährigen Delligsers, bevor er auf dem Geh-/Radweg zum Stehen kam. Aufgrund der Wahrnehmung von Atemalkoholgeruch wurde beim verursachenden 42-jährigen Delligser ein Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,41 Promille festgestellt. Die 45-jährige Einbeckerin und der 42-jährigen Delligser kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Durch auslaufende Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Gronau gereinigt werden. Die Bundesstraße 3 war zwischen Gerzen und Delligsen für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell