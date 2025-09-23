PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobrand am Sarstedter Bahnhof

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (23.09.2025) wurde ein Ford Lincoln Navigator bei einem Brand auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in Sarstedt durch ein Feuer zerstört.

Bislang vorliegenden Informationen zufolge wurde das Feuer gegen 00:20 Uhr von einem Zeugen bemerkt. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die den Brand anschließend löschte.

Durch das Feuer wurden auch ein danebenstehender Renault sowie ein angrenzender Grünstreifen beschädigt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 08:54

    POL-HI: Längere Sperrung der A7 nach Unfall

    Hildesheim (ots) - BAB7 - (jpm) Nach einem Unfall am Montagnachmittag (22.09.2025, gegen 15:10 Uhr) ist die A7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Seesen und der Raststätte Harz Ost gesperrt. Bei dem Unfall sind mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen, was eine aufwendige Reinigung nach sich zieht. Nach derzeit vorliegenden Informationen soll die Sperrung noch bis etwa Mitternacht andauern. Bisherigen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 23:55

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Himstedt - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud) Am 22.09.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 13 in 31185 Söhlde OT Groß Himstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren