Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobrand am Sarstedter Bahnhof

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (23.09.2025) wurde ein Ford Lincoln Navigator bei einem Brand auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in Sarstedt durch ein Feuer zerstört.

Bislang vorliegenden Informationen zufolge wurde das Feuer gegen 00:20 Uhr von einem Zeugen bemerkt. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die den Brand anschließend löschte.

Durch das Feuer wurden auch ein danebenstehender Renault sowie ein angrenzender Grünstreifen beschädigt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell