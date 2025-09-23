Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 22.09.2025, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Beamte vom Polizeikommissariat Elze einen 41-jährigen Mann mit einem hochwertigen Fahrrad, einem sogenannten "Fatbike". Auf Befragen gab der Mann an, dass er das Fahrrad angeblich vor 2-3 Stunden unverschlossen vor dem Lebensmitteldiscounter LIDL in Alfeld (Hannoversche Str. 46) vorgefunden habe. Da er laut eigenen Angaben dachte es wäre zu verschenken, habe er es mitgenommen. Folglich wurde das Fahrrad sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Bisweilen hat sich aber noch kein Eigentümer oder Eigentümerin bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl des Fahrrades angezeigt. Wer das Fahrrad auf dem Bild als sein Eigentum wiedererkennt, nimmt bitte Kontakt zur Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 auf. Zwingend erforderlich für die Aushändigung ist allerdings ein nachvollziehbarer Eigentumsnachweis, wie bspw. ein Kaufbeleg, auf welchem die Fahrradrahmennummer zu entnehmen ist.

