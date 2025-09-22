PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 13 Geschwindigkeitsverstöße und eine Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

HOLLE / ASTENBECK (erb). Am Abend des 22. September 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab etwa 20 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe der sogenannten "Astenbecker Senke" (Gemeinde Holle) durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit.

Innerhalb von etwas über einer Stunde wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 65 km/h, was in der Regel ein Verwarngeld von 40 Euro nach sich zieht.

Gegen 21:15 Uhr sollte ein VW Polo, der die Kontrollstelle passierte, angehalten werden. Zwar war das Fahrzeug nicht zu schnell unterwegs, jedoch missachtete die Fahrerin die Haltezeichen eines Polizeibeamten und setzte ihre Fahrt in Richtung Grasdorf fort.

Zwei Funkstreifenwagen nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Pkw nach wenigen hundert Metern stoppen. Am Steuer saß eine 45-jährige Frau aus dem Raum Salzgitter. Es ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit infolge von Alkoholkonsum und möglicherweise weiterer berauschender Mittel.

Die Frau musste ihr Fahrzeug stehen lassen und wurde zur Blutentnahme gebracht. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

