Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ermittler setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Hildesheim (ots)

Am 20.09.2025 befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:45 Uhr die Friesenstraße in Hildesheim und wurde von einem Fußgänger angesprochen.

Dieser teilte den Beamten mit, dass er gegen 01:00 Uhr vor einer Bar am Pelizaeusplatz von mehreren jungen Männern angesprochen worden sei. Diese hätten ihn gefragt, ob er Drogen kaufen wolle. Dies habe er verneint, woraufhin sich die Männer für den Inhalt seiner Umhängetasche interessiert hätten. Danach sei er in die Altpetristraße gedrängt worden. Dort hätten zwei Männer das Opfer geschlagen und hätten erst von ihm abgelassen, nachdem andere Personen hinzugekommen seien. Die Männergruppe hätte sich anschließend in Richtung Schuhstraße entfernt.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung seien dem 19-jährigen Opfer mehrere Gegenstände u.a. Zigaretten aus der Umhängetasche entwendet worden. Er erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Täter 1:

   - männlich,
   - 1,85 m groß,
   - kräftig,
   - südosteuropäischer Phänotyp,
   - dunkel gekleidet,
   - dunkle Haare, an den Seiten kurz rasiert und vorne "strubelig"

Täter 2:

   - männlich,
   - 1,70 m groß,
   - dünn,
   - hellgrauer Pullover,
   - helle Jeans,
   - Cap als Kopfbedeckung

Der Täter 1 und 2 hätten den Mann auf den Kauf von Drogen angesprochen.

Täter 3:

   - männlich,
   - helle Haare, Boxerschnitt (also kurz),
   - normaler Körperbau,
   - graue Jogginghose,
   - grauer Pullover

Der Täter 1 und der Täter 3 hätten das Opfer geschlagen. Zudem hätten weitere Personen zu der Männergruppe gehört, die sich jedoch an der Tat nicht beteiligt hätten.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

