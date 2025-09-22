Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Polizeieinsätze wegen Ruhestörung in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (ste) - In der Nacht zum 21.09.2025 ist es im Bereich des Alten Friedhofes in 31167 Bockenem zu zwei Polizeieinsätzen aufgrund einer Ruhestörung gekommen. Gegen 00:10 Uhr wurde durch einen Anwohner ruhestörender Lärm aus dem Bereich der Grünfläche am Alten Friedhof im Ortskern von Bockenem gemeldet. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte vor Ort eine Gruppe junger Erwachsener feststellen, welche mit einer Musikbox übermäßig laut Musik abspielte. Die Personen wurden zur Ruhe ermahnt. Rund 30 Minuten später erging eine erneute Beschwerde. Die Beamten stellten erneut ruhestörenden Lärm fest. Aus diesem Grund wurde die Musikbox sichergestellt und ein Platzverweis für die gesamte Personengruppe ausgesprochen. Die Polizei bittet alle Bürger, Rücksicht auf die Nachtruhe zu nehmen und die geltenden Ruhezeiten einzuhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell