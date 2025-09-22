POL-HI: Stadtfest Alfeld 2025

Polizeiinspektion Hildesheim

Alfeld (neu) - Am Wochenende vom 19.-21.09.2025 fand das diesjährige Stadtfest in Alfeld statt. Unter schönstem spätsommerlichen Wetter kamen täglich ca. 5000 Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt und waren Teil der Feierlichkeiten.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Stadtfest allgemeinhin friedlich und störungsfrei.

In zwei Fällen wurden Geldbörsen entwendet.

Am Freitag und Samstag musste ein stark alkoholisierter 28-jähriger Fredener des Platzes verwiesen werden, nachdem dieser unangenehm aufgefallen war.

Weiterhin kam es vereinzelt zu kleineren Streitigkeiten, welche aber schnell beigelegt oder sich offensichtlich vor Eintreffen der Polizei aufgelöst hatten und somit keinerlei Konsequenzen trugen.

