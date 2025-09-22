Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Himstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (ste) - Im Zeitraum vom 20.09.2025, gegen 19:30 Uhr, und dem 21.09.2025, gegen 12:20 Uhr, ist es im Rieseweg in 31185 Söhlde OT Groß Himstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert im Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia. Anschließend entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Pkw geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 zu melden.

