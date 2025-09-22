PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tötungsdelikt in Hildesheimer Klinik

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) In der Nacht zu Samstag (20.09.2025) kam es auf einer geschlossenen Station eines psychiatrischen Fachkrankenhauses in Hildesheim zu einem vollendeten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 63-jährigen Patienten.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge steht ein 32-jähriger Mitpatient in dringendem Tatverdacht, dem Opfer durch stumpfe Gewalt derart schwere Verletzungen im Kopf- und Thoraxbereich zugefügt zu haben, dass der 63-Jährige kurz darauf trotz erfolgter Reanimationsmaßnahmen in einem anderen Hildesheimer Krankenhaus verstarb.

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim haben noch in der Tatnacht die Ermittlungen aufgenommen, im Rahmen derer u.a. eine intensive Spurensuche und -sicherung durchgeführt wurde.

Das Opfer wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert.

Der Tatverdächtige ist derzeit weiterhin in dem Fachkrankenhaus untergebracht.

Die genauen Umstände des Tatgeschehens sind Gegenstand der noch am Anfang stehenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

