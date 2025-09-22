Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei zieht zwei alkoholisierte Fahrzeugführer in Eime aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

Elze(fre) Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 22:30 Uhr, wurde die Polizei Elze zu Streitigkeiten nach Eime gerufen. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf eine 39-jährige Frau und ihren 47-jährigen Lebensgefährten. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme äußerte die Frau, ihr Partner sei zuvor mit seinem Pkw gefahren, obwohl er alkoholisiert gewesen sei. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 0,98 Promille, sodass eine Trunkenheitsfahrt nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Abarbeitung im Krankenhaus wurde durch eine Anwohnerin bekannt, dass auch die Hinweisgeberin selbst wenig später, gegen 23:45 Uhr, mit einem Fahrzeug gefahren sei, ebenfalls unter erheblichem Alkoholeinfluss. Sie konnte kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung der Polizei Alfeld angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,93 Promille. Auch bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Beiden Beteiligten wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

