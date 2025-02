POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter beschädigte Pkw - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Im Zuge der Ermittlungen zu einem Brandgeschehen, welches sich am Dienstagabend (18.02.2025) gegen 21:40 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale an der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel ereignet hat, hatten sich am Mittwoch Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt ergeben (siehe dazu auch unsere Meldung ...

mehr