Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Himstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud)

Am 22.09.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 13 in 31185 Söhlde OT Groß Himstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Opel Adam des Geschädigten zusammen. An dem Opel Adam entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell