Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Längere Sperrung der A7 nach Unfall

Hildesheim (ots)

BAB7 - (jpm) Nach einem Unfall am Montagnachmittag (22.09.2025, gegen 15:10 Uhr) ist die A7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Seesen und der Raststätte Harz Ost gesperrt. Bei dem Unfall sind mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen, was eine aufwendige Reinigung nach sich zieht. Nach derzeit vorliegenden Informationen soll die Sperrung noch bis etwa Mitternacht andauern.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 26-jähriger Toyota-Fahrer zur Unfallzeit den linken von drei Fahrstreifen. Hierbei kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem auf der mittleren Spur fahrenden Sattelzug eines 54-Jährigen. Dabei wurde der Tank des Sattelschleppers aufgerissen und Dieselkraftstoff lief aus. Im weiteren Verlauf stieß der Toyota gegen die dort befindliche Mittelschutzwand, geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzug, an dessen Steuer ein 25-Jähriger saß.

Bei dem Unfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Sperrung der A7 in Richtung Norden dauert an. Nach Informationen, die der Autobahnpolizei vorliegen, muss auf einem Teilstück die oberste Schicht des Fahrbahnbelags abgefräst werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Seesen von der Autobahn abgeleitet. Auf der A7, als auch auf den Umleitungsstrecken kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

