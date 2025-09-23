PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Saunabrand in Mehrfamilienhaus auf der Marienburger Höhe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Der Brand eines elektrischen Ofens in einer Sauna im Keller eines Mehrfamilienhauses, sorgte vergangene Nacht in der Straße Blauer Kamp für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Bewohner des betroffenen Hauses gegen 02:00 Uhr Brandgeruch und informierte die Feuerwehr, die den Brand anschließend bekämpfte.

Während des Einsatzes wurden mehrere Wohnungen vorübergehend geräumt. Verletzt wurde niemand.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

