PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Länderübergreifende Kontrollwoche - Polizei Elze zieht Bilanz

POL-HI: Länderübergreifende Kontrollwoche - Polizei Elze zieht Bilanz
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

ELZE (schier/ger) Vom 16. bis 22. September 2025 beteiligten sich zahlreiche Polizeidienststellen an der länderübergreifenden ROADPOL-Kontrollwoche. Hierbei handelt es sich um ein europaweites Polizeinetzwerk, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch Verkehrssicherheitsarbeit einen wichtigen Beitrag zur inneren Sicherheit zu leisten. Ziel dieser Maßnahmen war es, durch abgestimmte und intensive Verkehrskontrollen die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften konsequent zu überwachen.

Auch das Polizeikommissariat Elze war in diesem Zeitraum im Einsatz. Neben umfangreichen Fahrzeugkontrollen führten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Bürgergespräche und ahndeten festgestellte Geschwindigkeitsverstöße (Pressemitteilung vom 18.09.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6120441).

Darüber hinaus wurden im Kontrollzeitraum vier Verkehrsstraftaten festgestellt. Dabei handelt es sich um einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Zusammenhang mit einer Urkundefälschung. Eine 44-jährige Gronauerin brachte nicht zugelassene Kennzeichen an ihren PKW an und führte diesen unerlaubt im öffentlichen Verkehrsraum. Außerdem konnten die Beamten zwei sogenannte Trunkenheitsfahrten feststellen (Pressemitteilung vom 22.09.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621).

Verkehrskontrollen und die Überwachung von Geschwindigkeiten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit des Straßenverkehrs. Auch zukünftig wird sich die Polizei in Elze an entsprechenden Aktionen beteiligen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 11:46

    POL-HI: Alfeld. Pferd von Pkw erfasst / Folgeunfall am Stauende, Vollsperrung der B3

    Hildesheim (ots) - Alfeld (geb). Am 23.09.2025 gegen 05:10 Uhr kreuzte ein Pferd von einer angrenzenden Koppel die Bundesstraße 3 am Ortsausgang Gerzen in Fahrtrichtung Delligsen. Ein 32-jähriger aus Gronau konnte mit seinem Tesla nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Pferd zusammen. Das Pferd verendete an der Unfallstelle und der Tesla erlitt einen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:49

    POL-HI: Saunabrand in Mehrfamilienhaus auf der Marienburger Höhe

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Der Brand eines elektrischen Ofens in einer Sauna im Keller eines Mehrfamilienhauses, sorgte vergangene Nacht in der Straße Blauer Kamp für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Bewohner des betroffenen Hauses gegen 02:00 Uhr Brandgeruch und informierte die Feuerwehr, die den ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:58

    POL-HI: Autobrand am Sarstedter Bahnhof

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (23.09.2025) wurde ein Ford Lincoln Navigator bei einem Brand auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in Sarstedt durch ein Feuer zerstört. Bislang vorliegenden Informationen zufolge wurde das Feuer gegen 00:20 Uhr von einem Zeugen bemerkt. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die den Brand anschließend löschte. Durch das Feuer wurden auch ein danebenstehender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren