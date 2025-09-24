Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 23.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Paul-Lincke-Straße in Sarstedt. Ein zehnjähriges Mädchen fuhr auf ihrem Fahrrad die Straße hinab, als ihr eine bislang unbekannte Person auf einem E-Scooter entgegenkam. Das Mädchen musste abbremsen und stieß gegen einen geparkten Pkw. An diesem entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Person auf dem E-Scooter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

