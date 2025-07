Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Ilmenau (ots)

Zwei an einer Laterne in der Lindenstraße gesicherte Mountainbikes wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Personen entwendet. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Fahrrad des Typs "Mondraker SUMMUM 29T" in den Farben Schwarz und Weiß sowie um ein Fahrrad des Typs "SCOTT Spark 970" in den Farben Dunkelblau und Grau. Der Gesamtwert der Mountainbikes beträgt ungefähr 6.000 Euro. Die Tat wurde am 10. Juli, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0179610/2025) entgegen. (jd)

