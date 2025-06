Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl eines Wohnmobils

Wolfsburg (ots)

Im Zeitraum vom 27.06.2025, 22:00 Uhr, bis zum 28.06.2025, 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Steimker Gärten in Wolfsburg zu dem Diebstahl eines Wohnmobils. Dieses war durch den Eigentümer zuvor ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt worden. Am 28.06.2025 erhielt der Eigentümer eine E-Mail aus Polen über das Auffinden seiner sog. Camper-Card. Da sich diese Camper-Card im Wohnmobil des Geschädigten befand, habe er sofort den Stellplatz seines Wohnmobils aufgesucht. Hier habe er dann den Diebstahl festgestellt. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen FIAT Chausson Welcome Premium in den Farben Grau-Weiß, die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 70.000 Euro belaufen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass sich das Wohnmobil bereits im Ausland befindet. Wer sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, kann diese der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt unter 05361-46460 mitteilen.

