POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 25.06.2025, 01.00 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein skandinavisches Einrichtungsgeschäft in der Wolfsburger Fußgängerzone ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Zeuge, der zur Tatzeit in der Porschestraße unterwegs war, vernahm gegen 01.00 Uhr ein klirrendes Geräusch. Wenig später entdeckte er die ...

