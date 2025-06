Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 19 Verletzte nach Pfefferspray in Berufsschule - Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Ernst-Reuter-Straße

26.06.2025, 12.16 Uhr

Am Donnerstagmittag wurden in der Pausenhalle der Berufsbildenden Schule in der Ernst-Reuter-Straße in Helmstedt insgesamt 19 Personen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren durch Pfefferspray leicht verletzt. Als Tatverdächtige konnten zwei Schüler der BBS ermittelt werden.

Gegen 12:16 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr davon in Kenntnis gesetzt, dass es in der Berufsbildenden Schule (BBS) Helmstedt es zu einer Vielzahl an verletzten Schülerinnen und Schülern durch eine unbekannte Substanz gekommen sei.

Aufgrund des Einsatzes wurde die Ernst-Reuter-Straße komplett gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ca. 200 Schüler in der BBS. Die Evakuierung, einschließlich der Absuche im Gebäude, erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde im Pausenraum durch die Tatverdächtigen Pfefferspray versprüht. Hierbei wurden 19 Schüler durch Reizung der Atemwege leicht verletzt. 13 Personen wurden in die HELIOS-Klinik Helmstedt, die anderen 6 Schüler in die Klinik nach Wolfsburg verbracht, wo sie vorsorglich behandelt wurden.

Gegen 13:05 Uhr wurden alle unverletzten Schüler nach Hause entlassen. Die Freigabe des Gebäudes erfolgte gegen 14:05 Uhr, die Sperrung der Ernst-Reuter-Straße wurde gegen 14:30 aufgehoben.

Der genaue Tatablauf ist bisher nicht bekannt. Die Ermittler bitten deshalb Schülerinnen und Schüler, die nähere Angaben machen können, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Von Spekulationen und deren Verbreitung bitten die Ermittler abzusehen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell