Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Am Dienstag, dem 23.09.2025, kam es im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine).

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Straße Am Mühlengraben einen dort ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw Skoda.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000,00 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

