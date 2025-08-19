Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Blaulichtabend bei der Polizeiinspektion Bingen

Du möchtest mehr über den Beruf der Polizei erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen?

Beim Blaulichtabend in Bingen hast du die Chance das Dienstgebäude zu entdecken, in Polizeifahrzeuge zu steigen und die spannenden Aufgaben sowie die Einsatzmittel der Polizei hautnah kennenzulernen. Nutze die Gelegenheit, um mehr über das Studium und den Beruf zu erfahren und dich mit uns auszutauschen!

Wann? 18. September 2025 von 17 - 20 Uhr

Wo? Polizeiinspektion Bingen, Mainzer Straße 122, 55411 Bingen

Melde dich per E-Mail unter Angabe deines Namens, Geburtsdatums, Anschrift und Telefonnummer an: pibingen.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

