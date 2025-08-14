Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Bingen (ots)

In der Nacht des 14.08.2025 kam es gegen 02:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße zwischen den Ortsteilen Bingen-Büdesheim und Bingen-Dietersheim. Hierbei befuhr ein 19-jähriger als alleiniger Insasse mit seinem PKW die genannte Straße aus Richtung Bingen-Dietersheim kommend in Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim. Aufgrund von plötzlichem Sekundenschlaf kommt er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit einem Verkehrsschild sowie einem Geländer. Infolge des Zusammenstoßes wurde der PKW erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer muss sich nun im Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, sein Führerschein wurde sichergestellt. Glücklicherweise wurde weder der Fahrer noch Dritte bei dem Verkehrsunfall verletzt.

