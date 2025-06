Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Frontalunfall in Parkhaus + Katze auf Dach + Wassereinbruch in Wohnungen + verletzter Vogel + Rauch an Straßenbahn + Ölspur abgestreut +++

Mainz (ots)

1. Verkehrsunfall - Hartenberg/Münchfeld - 05.06.2025, 10:27 Uhr - 11:30 Uhr

Ein automatischer eCall löste am Vormittag einen Einsatz im Parkhaus City Port aus. Vor Ort wurde ein BMW im 1. Obergeschoss festgestellt, der gegen eine Wand geprallt war. Zwei Insassen befanden sich im Fahrzeug, blieben jedoch unverletzt und lehnten eine medizinische Behandlung ab. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, klemmte die Batterie ab und übergab die Einsatzstelle an die Polizei. Eingesetzte Kräfte: 3 Fahrzeuge, 12 Personen

2. Katze auf Dach - Weisenau - 05.06.2025, 11:47 Uhr - 12:43 Uhr

Eine Katze saß in der Bleichstraße auf einem Dach fest. Noch während die Feuerwehr mit einem Hubrettungsfahrzeug anrückte, gelangte das Tier selbstständig zurück auf festen Boden. Der Einsatz konnte beendet werden. Eingesetzte Kräfte: 1 Fahrzeug, 2 Personen

3. Wassereinbruch - Finthen - 06.06.2025, 05:51 Uhr - 08:30 Uhr

In einem Mehrparteienhaus in der Sertoriusring kam es zu einem Wasserschaden in mehreren Wohnungen. Die Wasserzufuhr war bereits vor Eintreffen durch den Eigentümer abgestellt. Die Feuerwehr setzte einen Wassersauger ein, räumte durchnässte Teppiche aus und kontrollierte auch darunterliegende Wohnungen auf Schäden. Eingesetzte Kräfte: 1 Fahrzeug, 2 Personen

4. Verletzter Vogel - Neustadt - 05.06.2025, 13:23 Uhr - 15:52 Uhr

Ein verletzter Vogel wurde auf dem Gelände der Feuerwache 2 gefunden. Nach Sicherung wurde das Tier an Mitarbeiter des Tierheims übergeben. Eingesetzte Kräfte: 1 Fahrzeug, 2 Personen

5. Gemeldeter Straßenbahnbrand - Altstadt - 05.06.2025, 13:55 Uhr - 14:24 Uhr

Am Schillerplatz wurde Rauch aus einer Straßenbahn gemeldet. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden - offenbar war eine überhitzte Bremse die Ursache für die Rauchentwicklung. Die Einsatzstelle wurde durch die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) übernommen. Eingesetzte Kräfte: 11 Fahrzeuge, 36 Personen, 1 OrgL/LNA

6. Ölspur - Bretzenheim - 05.06.2025, 18:37 Uhr - 20:55 Uhr

In der Albrecht-Dürer-Straße wurde eine ca. 0,5 m² große Kraftstoffspur gemeldet. Die Feuerwehr sicherte die Fläche und nahm den Kraftstoff auf. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Halter des Fahrzeugs verständigt, der die Reinigung übernahm. Eingesetzte Kräfte: 1 Fahrzeug, 2 Personen

