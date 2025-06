Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wieder Rettungseinsatz im Rhein: Mann beim Schwimmen in Gefahr - Einsatzkräfte waren schnell vor Ort

Mainz (ots)

Am heutigen Samstagabend kam es in Mainz erneut zu einem dramatischen Einsatz im Rhein. Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Wochenendes war eine Person beim Schwimmen im Fluss in Schwierigkeiten geraten. Der Mann wollte sich im Wasser abkühlen, doch wurde er von der Strömung überrascht und war aufgrund der hohen Kaimauer nicht mehr in der Lage an Land zu kommen.

Die Feuerwehr Mainz reagierte umgehend mit einem Großaufgebot: Insgesamt standen sieben Fahrzeuge und drei Boote im Einsatz, um den Betroffenen zu retten. Die Einsatzkräfte konnten den Mann mit Leinen sichern und ihn schließlich mit einem Boot in Sicherheit bringen. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Wasserschutzpolizei und Rettungsdienst vor Ort, um die Rettungsaktion zu koordinieren.

Warum Schwimmen im Rhein so gefährlich ist

Der Rhein ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen Europas, doch viele unterschätzen die Risiken, die von diesem Fluss ausgehen. Die Strömung ist oft unsichtbar und unberechenbar - selbst bei ruhiger Oberfläche kann sie stark ziehen. Besonders in Höhe Mainz, wo der Main in den Rhein mündet, werden die Strömungsverhältnisse noch unvorhersehbarer. Bereits wenige Meter vom Ufer entfernt kann eine Person von der Strömung erfasst und abgetrieben werden.

Wichtige Sicherheitstipps

- Unberechenbare Strömungen: Der Rhein ist nicht nur breit, sondern auch gefährlich. Die Strömung ist schwer vorhersehbar und kann selbst erfahrene Schwimmer mitreißen. - Schiffsverkehr: Der Fluss ist stark befahren. Schiffe und Boote haben einen langen Bremsweg und übersehen Schwimmer leicht, was tödlich enden kann. - Bauwerke im Wasser: Anleger, Brückenpfeiler und Spundwände sind Hindernisse, die gefährliche Strömungen erzeugen und Verletzungen verursachen können.

Der Bereich, in dem der Mann gerettet wurde, ist übrigens offiziell zum Baden verboten. Diese Regelung ist kein Ärgernis, sondern dient dem Schutz aller - denn das Baden im Rhein ist lebensgefährlich.

Was tun, wenn man ins Wasser fällt?

- Ruhe bewahren - Panik ist der größte Feind. - Auf den Rücken drehen - so bleibt der Kopf über Wasser und das Atmen ist leichter. - Mit der Strömung treiben lassen - gegen die Strömung anzukämpfen ist sinnlos und gefährlich. - Auf ein sicheres Ufer zusteuern - sobald möglich. - Um Hilfe rufen - durch Winken oder Rufen auf sich aufmerksam machen.

Appell der Feuerwehr Mainz:

Bitte betreten Sie den Rhein nicht zum Baden oder Schwimmen. Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, bewachten Badestellen in der Region. Das Risiko, im Rhein zu ertrinken, ist hoch - auch für geübte Schwimmer.

Die Feuerwehr Mainz bedankt sich bei den aufmerksamen Passanten, die den Notruf abgesetzt haben, sowie bei allen Einsatzkräften für ihr schnelles und professionelles Handeln.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell