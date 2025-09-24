Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis, mit falschen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss angehalten

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 23.09.2025, gegen 13:15 Uhr, hielten Beamte der Polizei Alfeld einen Pkw in der Landrat-Beushausen-Str. an. Der durchaus amtsbekannte, 35-jährige Fahrzeugführer aus Alfeld war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zudem waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, welche aber zu einem anderen Pkw gehörten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

