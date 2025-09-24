PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sperrung auf A7 aufgehoben

Hildesheim (ots)

BAB7 - (jpm) Die Sperrung zwischen der Anschlussstelle Seesen und der Raststätte Harz Ost in Fahrtrichtung Hannover wurde in der vergangenen Nacht gegen 00:15 Uhr wieder aufgehoben.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6123184

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 04:02

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Himstedt

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/ Söhlde: In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr, am Montag dem 22.09.25, ist ein roter Opel , welcher am rechten Fahrbahnrand der Dorfstraße in Groß Himstedt in Richtung Ostenteich geparkt gewesen war, von einem bisher unbekannten Kraftfahrzeug , beschädigt worden. An dem Opel ist ein Schaden an der rechten vorderen Front in Höhe von ca. 2000.-EUR entstanden. Das ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 04:01

    POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis, mit falschen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss angehalten

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 23.09.2025, gegen 13:15 Uhr, hielten Beamte der Polizei Alfeld einen Pkw in der Landrat-Beushausen-Str. an. Der durchaus amtsbekannte, 35-jährige Fahrzeugführer aus Alfeld war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zudem waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, welche aber zu einem anderen Pkw ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 02:05

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (wie) Am Dienstag, dem 23.09.2025, kam es im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Straße Am Mühlengraben einen dort ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren