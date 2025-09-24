POL-HI: Sperrung auf A7 aufgehoben

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/ Söhlde: In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr, am Montag dem 22.09.25, ist ein roter Opel , welcher am rechten Fahrbahnrand der Dorfstraße in Groß Himstedt in Richtung Ostenteich geparkt gewesen war, von einem bisher unbekannten Kraftfahrzeug , beschädigt worden. An dem Opel ist ein Schaden an der rechten vorderen Front in Höhe von ca. 2000.-EUR entstanden. Das ...

