Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (01.10.2025) und Sonntag (05.10.2025) in Wohnungen an der Relenbergstraße, der Gänsheidestraße und an der Straße am Mühlrain eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Mittwoch, 08.00 Uhr und Samstag (04.10.2025), 20.00 Uhr ein Fenster zu einer Wohnung an der Relenbergstraße auf und durchwühlten die Innenräume. Ob sie Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Mühlrain hebelten die Täter zwischen Freitag (03.10.2025), 08.00 Uhr und Sonntagabend, 21.30 Uhr ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Die Ermittlungen zum Stehlgut dauern an. An der Gänsheidestraße schlugen die Unbekannten zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Sonntag, 19.50 Uhr eine Terrassentür ein, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell