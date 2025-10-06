PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Pfefferspray besprüht und Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Nord (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (03.10.2025) einen 20-Jährigen an der Heilbronner Straße mit Pfefferspray besprüht und ihm rund 1500 Euro Bargeld geraubt. Der junge Mann befand sich gegen 19.35 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Stadtbahnhaltestelle Pragsattel und der Bushaltestelle Pragsattel, als ein Mietfahrzeug mit Berliner Zulassung neben dem Mann hielt. Ein Unbekannter stieg aus, fragte den Mann nach Zigaretten, sprühte dem 20-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und entriss ihm das Bargeld, das er in der Hand hielt. Anschließend stieg der Mann wieder in das Auto, das mit drei Personen besetzt davonfuhr. Der Unbekannte war zirka 20 Jahre alte und etwa 185 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zudem war ein Arm einbandagiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

