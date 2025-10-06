PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neue Leitung für das Polizeirevier 8 Kärntner Straße

POL-S: Neue Leitung für das Polizeirevier 8 Kärntner Straße
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

In einem feierlichen Rahmen hat Polizeipräsident Markus Eisenbraun am Montag (06.10.2025) den neuen Leiter des Polizeireviers 8 Kärntner Straße, Polizeirat Marius Elz, im Stuttgarter Polizeipräsidium begrüßt und offiziell in sein Amt eingeführt. Der 33-Jährige war zuvor im Innenministerium beim Landespolizeipräsidium tätig und übernimmt nun die Verantwortung für rund 90 Beschäftigte. Zum Zuständigkeitsbereich des Reviers gehören neben Feuerbach auch der Stadtbezirk Weilimdorf - beide Bezirksvorsteher, Nick Gumenick und Julian Schahl waren bei der Veranstaltung im Henriette-Arendt-Saal ebenfalls zu Gast. In seinem Grußwort hob Nick Gumenick die Bedeutung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtbezirken hervor. Ein besonderer Dank galt Erster Polizeihauptkommissarin Alexandra Reymann, die das Revier in den vergangenen sechs Jahren mit großem Engagement und hoher Verlässlichkeit leitete. Sie übernimmt künftig die Leitung der Führungsgruppe der Verkehrspolizei in Stuttgart.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:58

    POL-S: Fiat überschlägt sich

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag (06.10.2025) in der Mercedesstraße ist eine 64 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann war mit seinem Fiat gegen 02.30 Uhr in der Mercedesstraße Richtung Mercedes-Jellinek-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr stieß er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Bordstein zusammen und überschlug sich. Seine 64-jährige Beifahrerin verletzte ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:18

    POL-S: 47-Jährigen überfallen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmorgen (04.10.2025) am Kronprinzplatz einen 47-Jährigen ausgeraubt. Der 47-Jährige wurde gegen 04:30 Uhr unvermittelt angegriffen und gewürgt, während der unbekannte Mann ihm zeitgleich zirka 300 Euro Bargeld, sein Mobiltelefon und eine Mütze der Marke Gucci entwendete. Danach flüchtete der Mann. Er war zirka 170 cm groß, hatte einen dunklen Teint ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:15

    POL-S: Sachbeschädigungsserie an Pkws - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - In dem Zeitraum vom Donnerstag (02.10.2025) bis Samstag (04.10.2025) kam es im Bereich der Rosenaustraße/Duisburger Straße zu Sachbeschädigungen an mindestens sieben Fahrzeugen. Unbekannte beschädigten dabei an den geparkten Fahrzeugen die Scheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren