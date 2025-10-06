Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neue Leitung für das Polizeirevier 8 Kärntner Straße

Stuttgart-Feuerbach (ots)

In einem feierlichen Rahmen hat Polizeipräsident Markus Eisenbraun am Montag (06.10.2025) den neuen Leiter des Polizeireviers 8 Kärntner Straße, Polizeirat Marius Elz, im Stuttgarter Polizeipräsidium begrüßt und offiziell in sein Amt eingeführt. Der 33-Jährige war zuvor im Innenministerium beim Landespolizeipräsidium tätig und übernimmt nun die Verantwortung für rund 90 Beschäftigte. Zum Zuständigkeitsbereich des Reviers gehören neben Feuerbach auch der Stadtbezirk Weilimdorf - beide Bezirksvorsteher, Nick Gumenick und Julian Schahl waren bei der Veranstaltung im Henriette-Arendt-Saal ebenfalls zu Gast. In seinem Grußwort hob Nick Gumenick die Bedeutung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtbezirken hervor. Ein besonderer Dank galt Erster Polizeihauptkommissarin Alexandra Reymann, die das Revier in den vergangenen sechs Jahren mit großem Engagement und hoher Verlässlichkeit leitete. Sie übernimmt künftig die Leitung der Führungsgruppe der Verkehrspolizei in Stuttgart.

